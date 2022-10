Verkehrschaos in Stendal: Sackgasse sorgt für großen Umweg

Stendal - Es dauert nur wenige Minuten, und schon fährt das nächste Auto in die Sackgasse der Kleinen Hallstraße in Stendal. Der Fahrer in dem roten Pkw setzt zurück. Fast kracht es, weil ein anderes Auto aus der Poststraße kommt. Eine Szene, die sich täglich an der Kreuzung Hall-/Post-/Deichstraße abspielt.