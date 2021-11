Verschärfte Corona-Regeln im Kreis Stendal: Testpflicht in Gaststätten, Theater und weiteren Bereichen

Stendal - Der Landkreis Stendal hebt die Testbefreiung auf. Grund sei unter anderem die rasant ansteigende Inzidenz im Kreis, die innerhalb weniger Tage auf 150 gesprungen ist (Stand 8. November). In folgenden Bereichen gilt ab dem 9. November die Testpflicht:

außerschulische Bildungsangebote und Angebote von öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen

Soziokulturelle Zentren, Bürgerhäuser, Seniorentreffpunkte und Angebote der Mehrgenerationenhäuser

Kultureinrichtungen (beispielsweise das Theater der Altmark)

Spielhallen und Spielbanken, Wettannahmestellen, Tierhäuser und andere Gebäude in Tierparks, zoologische und botanische Gärten sowie ähnliche Freizeitangebote, Indoor-Spielplätze, Saunen und Dampfbäder

Stadt und Naturführungen

geschlossene Räume von Gaststätten und Einrichtungen der Hochschulgastronomie der Studentenwerke

Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen

„Wir können die aktuelle Entwicklung, auch landesweit, nicht ignorieren. Erleichterungen, wie das Abweichen von der Testpflicht in bestimmten Bereichen, sind mit Blick auf die derzeitige Lage nicht durchzuhalten. Je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens ist in den nächsten Tagen und Wochen zu überprüfen, ob weitere Maßnahmen notwendig sind“, so Patrick Puhlmann in einer Pressemitteilung des Landkreises.