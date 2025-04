In der Sicherheit der Nacht soll ein heute 45 Jahre alter Mann versucht haben, eine Frau in der Stendaler Innenstadt zu vergewaltigen. Der Fall liegt bereits zwölf Jahre zurück und wird jetzt vor dem Landgericht Stendal aufgerollt.

Stendal - Nein, es war kein Tippfehler im Terminplan der Pressestelle. Die Straftat, wegen der am Dienstag vor der Großen Strafkammer 1 am Landgericht Stendal verhandelt wurde, hat sich tatsächlich vor fast genau zwölf Jahren ereignet. Angeklagt ist ein heute 45 Jahre alter Mann, der laut Staatsanwaltschaft am 28. April 2013 in den frühen Morgenstunden versucht haben soll, eine junge Frau zu vergewaltigen.