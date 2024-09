200 Demonstrierende zogen am Samstag mit lauter Musik durch die Straßen von Stendal. So haben die Beteiligten die Stimmung in der Stadt erlebt.

Viel Polizeipräsenz: So verlief der Christopher Street Day in Stendal

Buntes Treiben herrschte am Sonnabend beim Christopher Street Day (CSD) auf dem Marktplatz in Stendal.

Stendal - In Einhorn- und Dino-Kostüm, mit Masken, Regenbogenflaggen und kunterbunten Drag-Outfits erregten rund 200 Demonstrierende am Sonnabend Aufmerksamkeit. Auf dem Marktplatz in Stendal startete und endete der Christopher Street Day (CSD). So bewertet die Polizei die Feier für die LGBTQIA+-Community.