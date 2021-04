Vieseitenhof in Uenglingen: Polizei ermittelte technischen Defekt führte als Brandursache

Laut Ermittlungen der Stendaler Kriminalpolizei löste ein technischer Defekt einen Brand im Vierseitenhof in Uenglingen aus. Der Schaden beläuft sich auf 100.000 Euro.

Uenglingen. Ein technischer Defekt ist die Ursache für den Brand des Vierseitenhofs in Uenglingen. Das haben die Ermittlungen der Stendaler Kriminalpolizei ergeben. Gestern Vormittag wurde der Brandort eingehend untersucht. „Ein menschliches Einwirken ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen“, sagte Sascha Wurm vom Revierkriminaldienst in Stendal.

Brand enstand höchstwarscheinlich unter dem Dach des Carports

„An der geschätzten Schadenshöhe von etwa 100.000 Euro hat sich nichts geändert“, sagte der Ermittler. Personen waren in Folge des Brandes nicht verletzt worden. Allerdings hatte ein Feuerwehrmann wegen Kreislaufproblemen medizinisch behandelt werden müssen.

Der Brand sei mit größter Wahrscheinlichkeit unter dem Dach des Carports entstanden, der sich auf dem Hof befand. Von dort hatte sich das Feuer ausgebreitet und hatte angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. In der Nacht zum vergangenen Freitag waren sieben Feuerwehren im Einsatz um den Flammen Einhalt zu gebieten und den Brand zu löschen.

Löschfahrzeuge holten Wasser im Pendelverkehr

Dabei gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Den nahegelegenen Hydranten habe man nicht genutzt, sagte der Stendaler Stadtwehrleiter Martin Jurga. „Wir hatten uns stattdessen entschlossen, einen Pendelverkehr mit unseren Löschfahrzeugen einzurichten“, erklärte er. So habe man die 1000 Meter zwischen Wasserentnahmestelle und Brandort überbrückt.