Burg. - Ein Gewinner, der über all die Jahre das Turnier begleitet hat, viele Tore und ein überdimensionaler Pokal. Mit bemerkenswerten Ergebnissen ist das Kleinfeldturnier nun zum fünften Mal vom Kinder- und Jugendforum (KJFO) Burg auf die Beine gestellt worden.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen sei die Stimmung auf dem Gelände vom Burger BC am Flickschupark – hier wurde das Turnier für Freizeitkicker das zweite Mal organisiert – sehr gut gewesen, so Jacob Zeuch. „Dass alles so gut geklappt hat, liegt auch an den zahlreichen Helfern und Unterstützern, ohne die das Kleinfeldturnier nicht möglich wäre“, so der Organisator. Einige hätten sich extra freigenommen.

Bei sommerlichem Wetter ist das Kleinfeldturnier vom Kinder- und Jugendforum Burg angestoßen worden. Zum zweiten Mal auf dem Gelände vom Burger BC 08. Foto: Kinder- und Jugendforum Burg

Das Turnier ist mittlerweile weit über die Stadt- und Landkreisgrenzen hinaus bekannt. Das zeigt sich unter anderem daran, dass Teams weite Anreisen etwa aus Wolfen und Köthen in Kauf nehmen und den Machern mehr Bewerbungen vorlagen, als Startplätze zu vergeben waren.

Kleinfeldturnier in Burg knackt Rekord und sammelt Spenden

Erstmals wurde das Teilnehmerfeld auf 32 Mannschaften aufgestockt. Dies soll im kommenden Jahr so beibehalten werden, so Jacob Zeuch. „Dann wird vielleicht auf vier anstatt drei Plätzen gespielt.“ 900 Besucher wurden gezählt. Ebenfalls erfreulich: Bei der fünften Auflage sind 240 Euro an Spenden (unter anderem über eine Tombola) zusammengekommen. Damit soll die Deutsche Kinderkrebsstiftung unterstützt werden.

Die Ergebnisse: Sieger – CHWDP, bester Torwart – CHWDP, bester Spieler – Fabian Riemann, Torschützenkönig – David Assner.