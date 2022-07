Vogelfreunde aus Arensberg mit Nabu-Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“ ausgezeichnet

Michael Arens übergibt die Nabu-Plakette ?Schwalbenfreundliches Haus? in Arensberg an Heidrun Neumann.

Arensberg - „Wir haben schon immer die Schwalben in Ruhe brüten lassen“, berichtet Heidrun Neumann mit dem Blick über den Hof der Familie in Arensberg. Und in diesem Jahr haben sich Heidrun und Burkhard Neumann zum ersten Mal für die Nabu-Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“ beworben. „Mein Ehemann hatte das Formular im Internet auf der Nabu-Seite ausgefüllt und so erhielten wir die Auszeichnung.“