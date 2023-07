Stendal (vs) - Nicht nur die Zahlen mit einem Euro-Zeichen dahinter berichten über die gute Entwicklung der Volksbank Stendal im vergangenen Jahr, sondern auch die Zahl der Mitglieder. Derzeit hat die regionale Genossenschaftsbank, die seit 1861 von Privatkunden, Handwerkern, Gewerbetreibenden, Freiberuflern und sonstigen Unternehmern getragen wird, 5782 Mitglieder – eine in den vergangenen Jahren stetig gewachsene Zahl.

Satzung geändert: ein Vertreter für 50 Mitglieder

Darauf wurde bei der Vertreterversammlung in Stendal mit einer Änderung der Satzung reagiert. Bisher kam auf 40 Mitglieder ein Vertreter, das Verhältnis wurde auf 1:50 geändert. So können die jährlichen Vertreterversammlungen, die seit vielen Jahren im Musikforum Katharinenkirche in Stendal stattfinden, weiterhin in einem organisatorisch machbaren Umfang stattfinden, heißt es zur Begründung.

Die Vertreter werden alle vier Jahre von den Volksbank-Mitgliedern gewählt. Mitglied ist, wer Genossenschaftsanteile erworben hat. Die Zahl der Kunden der Stendaler Volksbank liegt mit derzeit zirka 12.500 deutlich höher.

Die Vertreterversammlung ist Jahr für Jahr der Rahmen, in dem der Aufsichtsrat um seinen Vorsitzenden Rüdiger Baehr und die beiden Vorstände Ingo Freidel und Nico Voigt auf das zurückliegende Geschäftsjahr blicken. Für 2022 konnten alle drei für die Volksbank Stendal über eine positive Entwicklung berichten. So konnte der wichtigste Bestandteil der Eigenmittel, das Kernkapital, um 2,2 Millionen Euro erhöht werden.

Einen deutlichen Zuwachs hat es im Geschäftsjahr 2022 im Kreditgeschäft gegeben. Das Gesamtvolumen der Kredite an Mitglieder und Kunden ist um rund 25 Millionen Euro auf 238,7 Millionen Euro gestiegen. Zwei Drittel sind Kredite an Firmenkunden, ein Drittel an Privatkunden – dieses Verhältnis ist seit Jahren nahezu unverändert.

Die Kunden der Volksbank Stendal haben zusammen Einlagen in Höhe von 236 Millionen Euro – zum Vorjahr ein Plus von 13 Millionen Euro. „Dies ist wiederum ein Vertrauensbeweis in die Sicherheit der Einlagen bei der Volksbank Stendal“, sagte Nico Voigt.

Im Jahr 2022 hat die Volksbank Stendal aus dem Bankgeschäft ein Betriebsergebnis von 4,2 Millionen Euro erreicht, etwa zehn Prozent mehr als im Vorjahr. „Dieses starke Ergebnis“, so Voigt, liege etwa 75 Prozent über dem Durchschnittswert aller Banken des Genossenschaftsverbandes. Ausgaben, Abschreibungen, Eigenkapitalstärkung und Steuern abgezogen, wurde unter dem Strich ein Jahresüberschuss von rund 351.000 Euro erzielt.

Erfolgreiche Wiederwahl in den Aufsichtsrat

Eine der wichtigen Entscheidungen der Vertreterversammlung ist die über die Verwendung dieses Jahresüberschusses. Wie in den Vorjahren bekommen die Mitglieder auf ihre Anteile eine Dividende in Höhe von sechs Prozent. In Summe werden damit 242.331 Euro an die Mitglieder ausgeschüttet.

Auf der Tagesordnung der Vertreterversammlung standen zudem Wahlen zum Aufsichtsrat. Bettina Harwardt, Geschäftsführerin und Gesellschafterin eines Dentallabors in Tangermünde, und Steuerberaterin Christiane Mertens aus Stendal stellten sich nach dem turnusmäßigen Ausscheiden für die nächsten drei Jahre erfolgreich der Wiederwahl.