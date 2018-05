Die Volksstimme veröffentlicht wieder aktuelle Hochzeitsbilder. Paare, die an der Aktion Altmark-Hochzeit" teilnehmen, können einen Reise...

Stendal/Salzwedel l Auch in diesem Jahr startet die Volksstimme ihre Aktion Altmark-Hochzeit, an der sich Anne-Kathrin und Falko Kretzschmar mit ihrem Hochzeitsfoto beteiligen. Sie haben am Wochenende in Salzwedel im Märchenpark geheiratet - eine Premiere für den ort.

Mitmachen bei der Volksstimme-Aktion ist ganz einfach: Paare aus der Altmark, die in diesem Jahr schon geheiratet haben oder das Ja-Wort in den kommenden Wochen und Monaten bis Silvester 2018 noch planen, brauchen nur ihr Hochzeitsfoto per Mail an die Redaktion der Stendaler Volksstimme zu schicken (redaktion.stendal@volksstimme.de, Kennwort Altmark-Hochzeit 2018). Das Foto sollte eine Datenmenge von mindestens einem MB haben. Vergessen Sie für Rückfragen bitte nicht Ihre Namen und Adresse sowie die Telefonnummer.

Des Weiteren benötigen wir einige Informationen: wie Sie sich kennengelernt haben und wie die entscheidende Frage gestellt wurde, wo die Hochzeit stattfand und ob Sie bereits eine Hochzeitsreise geplant haben. Des Weiteren wären Angaben zum Alter, Beruf und zu etwaigen Kindern schön. Unter allen teilnehmenden Paaren wird wieder ein Reisegutschein im Wert von 500 Euro verlost.