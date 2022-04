Volksstimme-Gewinnaktion: Fünf goldene Steine in Tangermünde gefunden

Die goldenen Steine wurden in Tangermünde gefunden.

Tangermünde - In der Nacht zum 18. September war es dann so weit. Die Familie machte sich auf, um überall in der Kaiser- und Hansestadt die 800 kleinen Kunstwerke zu verteilen, hin und wieder auch zu verstecken. Und sie wurden gefunden – zumindest die fünf goldenen. Fünf Tangermünder haben sich gemeldet. Sie waren nach und nach „aufgetaucht“ und hatten ihren Fund gemeldet – mit Beweisfoto.