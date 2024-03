Altersgerechtes Wohnen Volksstimme rettet Mietern das Osterfest in Stendal, Gefangenheit wie im Käfig ist beendet

In einem Mietshaus in Stendal ist monatelang der Fahrstuhl ausgefallen. Der altengerechte Wohnservice ist dahin, Bewohner können das Haus nicht verlassen, fühlen sich wie in einem Gefängnis.