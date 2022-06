Von wegen rot und gold - so wird in Stendal der Weihnachtsbaum geschmückt

Ja ist denn schon wieder Weihnachten? Passanten und Einzelhändler sagen, wie der Christbaum in diesem Jahr geschmückt wird.

Dieser buntgeschmückte Baum steht in der Weihnachtswelt im Schloss Döbbelin.

Stendal - Bei der Frage, ob es rot, silber, gold, blau oder doch altrosa sein soll, scheiden sich die Geister. Gemeint ist damit nicht das Silvester-Outfit, sondern die Farbe der Kugeln für den Weihnachtsbaum. Was in Sachen Schmuck im Einzelhandel im Trend liegt und wie einige Bäume in Stendals Wohnzimmer aussehen.