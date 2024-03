VW Golf brennt in Stendal, Polizei will selbst löschen, Anwohner bringen Wassereimer

Dieser VW Golf in Stendal hat an der Tankklappe gebrannt.

Stendal/vs/akö. - Ausgerechnet an der Tankklappe brannte ein VW Golf in Stendal. Anwohner riefen die Polizei. Die Beamten versuchten, das Feuer zu löschen. Anwohner halfen laut Polizeibericht mit Wassereimern dabei, bis die Feuerwehr eintraf.

Es war am Freitagabend, 15. März, gegen 21.20 Uhr, als die Feuerwehr Stendal in der Friedrich-Ebert-Straße in Stendal-Stadtsee zur Einsatzstelle gerufen wurde. Den Kameraden gelang es, den Brand am Auto zu löschen. Zur Höhe des Schadens heißt es, er liege im fünfstelligen Bereich. Menschen kamen nicht zu Schaden, die Beamten nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf, teilt die Polizei Stendal mit.