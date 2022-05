Wärmeinseln für 600 Wohnungen: Vermieter in Tangerhütte gehen mit „Avacon Natur“ neue Wege für die Energiewende

In Tangerhütte gehen drei großen Wohnungsunternehmen im Sinne der Energiewende zusammen mit „Avacon Natur“ neue Wege. Für rund 600 Wohnungen im Geschosswohnungsbaugebiet rund um den Neustädter Ring soll ein neues Wärmenetz aus Inseln geschaffen werden, das Energie und CO2 einspart, aber auch Heizkosten für die Bewohner.

Im Neuen Schloss in Tangerhütte wurde das Wärmeversorgungs-Projekt mit Wohnungsunternehmen und Vertretern der „Avacon Natur" sowie Bürgermeister und Ortsbürgermeister von Tangerhütte vorgestellt.

Tangerhütte - Kurze Wege für die Wärmeenergie und eine damit verbundene Reduktion von Wärmeverlusten machen das neue System der „Wärmeinseln“ für das große Plattenbaugebiet mit rund 600 Wohnungen in mehr als 20 Gebäuden in Tangerhütte aus. Im Rahmen der Energiewende will man gemeinsam mit der „Avacon Natur“ den Kohlendioxidausstoß deutlich verringern und langfristig sogar gegen Null fahren.