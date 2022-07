Warum bei einem Stendaler Großvermieter der Leerstand fast kein Problem mehr ist

Die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft hat in diesem Jahr viel vor. Geschäftsführer Daniel Jircik berichtet über die Trends auf dem Wohnungsmarkt in Stendal.

Stendal - Daniel Jircik gibt sich am Montagvormittag ein wenig geheimniskrämerisch. Nein, das Motiv des Graffitos, das in Kürze einen Wohnblock in der Stendaler Scharnhorststraße zieren wird, möchte der Geschäftsführer der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG) nicht verraten. Davon einmal abgesehen, hat Jircik viel zu erzählen. Denn in diesem Jahr investiert sein Unternehmen wieder knapp sechs Millionen Euro.