Stendal. - Die positive Nachricht vorweg: Es ist wieder leichter, einen Handwerkertermin zu bekommen. Die Auftragsbücher sind zwar noch gut gefüllt. Die durchschnittliche Vorlaufzeit liegt mit 8,5 Wochen jedoch deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Das geht aus dem jüngsten Konjunkturbericht der Handwerkskammer Magdeburg hervor. Was für die Verbraucher positiv klingt, ist für die Branche ein Alarmsignal.

Denn die Geschäftserwartungen der befragten Unternehmer in Altmark, Harz, Jerichower Land, Börde und der Landeshauptstadt Magdeburg, sind weiter im Keller. Die Erholung bleibe aus, ein Aufschwung sei nicht in Sicht. „Es fehlt die Zuversicht“, sagt Kammerpräsident Andreas Dieckmann. Die Preisentwicklung habe sich zwar beruhigt, von einem Preisrückgang könne aber keine Rede sein, so Dieckmann. Zudem seien die Investitionen rückläufig. Aus der Bundespolitik gebe es keine positiven Signale. Dabei bereite vor allem das Bauhandwerk Sorge. Besonders beim Eigenheimbau seien die Auftragseingänge deutlich eingebrochen, beschreibt der Präsident die Lage in der Handwerksbranche.

Der Geschäftsklimaindex stieg insgesamt von 78 Punkte im Herbst auf aktuell 81 Punkte. Vor einem Jahr waren es lediglich 86 Punkte. Die Auslastung der Betriebe lag mit 76 Prozent fünf Punkte unter dem Vorjahreswert. In diesem Bereich hebt sich der Landkreis Stendal mit 80 Prozent Auslastung positiv ab. Auch im Stimmungsbild zeigt die Bewertung nach Landkreisen ein leicht differenziertes Bild.

Kammerpräsident Andreas Dieckmann (vorn) und Hauptgeschäftsführer Burghard Grupe haben die Konjunkturbilanz der Handwerkskammer Magdeburg präsentiert. Foto: ct-press

Im Altmarkkreis Salzwedel bezeichnen 37 Prozent der befragten Betriebe die Lage als gut, 44 Prozent als befriedigend und 19 Prozent als schlecht. Die Stimmung ist vergleichsweise mies. Dagegen sind im Kreis Stendal 52 Prozent zufrieden, 28 Prozent geht es so lala und 20 Prozent bewerten ihre Geschäftslage als schlecht. Der Kammerdurchschnitt liegt bei 40 (gut), 41 (befriedigend) und 19 (schlecht).

Im Landkreis Stendal sieht es im Bäckerhandwerk dramatisch aus. Betriebe schließen, Nachfolger fehlen. Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa

Die Zahl der Handwerksbetriebe im Kammerbezirk sinkt weiter, auf aktuell 10.099. Damit ist erstmals die magische Marke von 11.000 Betrieben unterschritten. Im Altmarkkreis Salzwedel sind 1.078 Firmen (Minus 6) und im Landkreis Stendal 1.363 Handwerksfirmen (Minus 18 Prozent) registriert. Der Trend sei aber nicht nur durch negative Entwicklungen wie Geschäftsaufgaben oder fehlenden Berufsnachwuchs bedingt, sagt Hauptgeschäftsführer Burghard Grupe. Es verschwinden auch viele „Ein-Mann-Unternehmen“. Bestehende Firmen stellten Mitarbeiter ein und würden größer.

Deutlich wird das am Beispiel des Bäcker- und Fleischerhandwerks. In der Altmark ist die Zahl der eigenständigen Betriebe ebenfalls rückläufig. Die größeren unterhalten dafür vielfach Filialen, zum Beispiel in Einkaufsmärkten. Der Altmarkkreis Salzwedel gab es vor zehn Jahren 15 selbstständige Bäckerei- und 13 Fleischereibetriebe. Heute sind es immerhin noch 13 Bäckereien und elf Fleischereien. Im Landkreis Stendal sieht es etwas dramatischer aus. Von 27 Bäckereien und 13 Fleischereien im Jahr 2014, gibt es noch 20 beziehungsweise elf Betriebe.