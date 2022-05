Warum in Stendal eine herrenlose Absperrung für Unmut sorgt

Sie liegt dort, wo sie nicht hingehört: eine Baustellenabsperrung an einer Bushaltestelle in Stendal. Ob und wann sie weggeräumt wird.

An einer Bushaltestelle in der Stadtseeallee in Stendal liegt eine Baustellenabsperrung.

Stendal - Eine Leserin aus Stendal hat sich am Volksstimme-Telefon darüber beschwert, dass seit einigen Wochen eine herrenlose Baustellenabsperrung an einer Bushaltestelle im Stadtsee-Gebiet liegt. Die Dame gibt an, vor mehreren Tagen bereits mit dem Ordnungsamt über das Problem gesprochen zu haben. Geändert habe sich nichts. Was die Stadt dazu sagt.