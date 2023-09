Was Brötchentüten mit dem Tourismus im Kreis Stendal zu tun haben

Tourismusstaatssekretärin Stefanie Pötzsch und Geschäftsführer der IMG, Robert Franke, präsentieren die Brötchentüten mit neuem Design in einer „Ihr Landbäcker“-Filiale in Stendal.

Stendal - Aufmerksame Brötchenkäufer werden sie vermutlich schon entdeckt haben. Die neuen Brötchentüten der Bäckerei „Ihr Landbäcker“. Insgesamt 68 000 der Tüten im neuen Design wurden an die 68 Filialen in ganz Sachsen-Anhalt verteilt und werden seit dem 27. September an Kunden ausgegeben – auch im Landkreis Stendal.