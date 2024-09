Was ein Hotel und Wellnesshof bei Arendsee so besonders macht

Vissum. - Gibt es einen Ort, an dem alles gut sein darf? Ja. In Vissum, etwa 15 Autominuten von Salzwedel entfernt. Jana Kusick und Christian Laase haben sich diesen Flecken erschaffen und ihn „Astraea“ genannt. Im weitesten Sinne steht der Name für die Göttin der Menschlichkeit. Astra ist zudem das lateinische Wort für Sterne. Und natürlich ist der Sternenhimmel in der Altmark einer der schönsten, „weil einfach nichts die Sicht versperrt“, erklärt Jana Kusick. Auf einem Dreiseitenhof und annähernd vier Hektar lebt das Berliner Unternehmerpaar seinen Traum von einem Seminar- und Wellnesshof. Das Astraea Eco Resort feierte im Juli 2023 seine Eröffnung.