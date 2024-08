Stendal - Das Mehrfamilienhaus in der Scharnhorststraße 79 bis 85 in Stendal wird nicht abgerissen. Das hat Lars Schirmer, Geschäftsführer der Wohnungsbau-Genossenschaft „Altmark“ (WBGA) der Volksstimme am Dienstag, 20. August, mitgeteilt.

Lesen Sie dazu: Diese DDR-Wohnblöcke fallen in Stendal als nächste

Entgegen der Informationen im dazugehörigen Finanzierungsplan, worin von einem „Totalabriss“ gesprochen wird, soll der Block nur um zwei Etagen verkleinert werden, erklärt Lars Schirmer. Die Wohnungen der oberen beiden Etagen seien bereits leer.

Der WBGA-Chef reagiert damit auf den Volksstimme-Artikel „Diese DDR-Wohnblöcke fallen in Stendal als nächste“. Lars Schirmer werde sich mit der Stadtverwaltung in Verbindung setzen, um den falschen Wortlaut in der Vorlage zu berichtigen, mit der sich die Stadtratsmitglieder Stendals im Hauptausschuss am Mittwoch, 21. August, auseinandersetzen sollen.