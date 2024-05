Einige deutsche Städte haben sich vom Textilzwang für Frauen in Freizeitbädern verabschiedet. Was Betreiber im Landkreis Stendal vom Baden „oben ohne“ halten.

Stendal - Die Temperaturen klettern langsam aber sicher in die Höhe. Die Sonne strahlt. Passend dazu starten viele Freibäder in die Badesaison wie in Stendal die Altmark Oase (Altoa) am 9. Mai. Höchste Zeit, die Badekleidung aus dem Schrank zu fischen und sich ins kühle Nass zu stürzen. Geht das auch für alle oben ohne?