Weihnachten: Welche Spielzeuge bei Kindern besonders beliebt sind

Heiligabend rückt näher. Die Stendaler begeben sich auf die Suche nach Geschenken. Die Volksstimme gibt Tipps für Geschenkideen aus der Hansestadt. Dieses Mal geben Verkäufer in Spielzeugläden Hinweise, mit welchen Spielsachen man Kindern eine Freude machen kann.

