Der Verein Lebendige Steine hatte zum Adventscafé ins „Heizhaus“ in Stendal-Stadtsee eingeladen.

Stendal/vs. - Seit knapp einem Jahr betreibt der Verein Lebendige Steine, Träger der Eckstein Sozialdiakonie, das „Heizhaus“ in der Adolph-Menzel-Straße als Veranstaltungsort für Stendal-Stadtsee. Zu Beginn der letzten Adventswoche lud die Eckstein Sozialdiakonie Familien und Senioren aus dem Wohngebiet zum gemeinsamen Kaffeetrinken ins „Heizhaus“ ein.

Dass es möglich sei, in der alten Halle, die zuletzt als Möbellager diente, eine weihnachtliche Atmosphäre zu schaffen, habe Landrat Patrick Puhlmann (SPD) überrascht, teilte Stefanie Kloft vom Verein Lebendige Steine mit. „Aber nicht nur der Raum strahlt Weihnachten aus, auch Ihr Miteinander ist geprägt von Herzlichkeit und Gastfreundschaft und es freut mich, dass ich Teil davon sein darf“, zitiert sie aus dem Grußwort des Landrats.

Auch die SPD-Landtagsabgeordnete Juliane Kleemann sei von den besonderen Räumlichkeiten mitten im Stadtsee-Gebiet fasziniert gewesen. „Es hat etwas vom Stall in Bethlehem – auf den ersten Blick karg und nicht besonders einladend, in Wirklichkeit aber ein Ort voller Wärme und Licht.“ Genau das ist es, was das Team der Eckstein Sozialdiakonie schaffen möchte: Orte der Begegnung, die hell und hoffnungsvoll sind. „Denn die dunkle Jahreszeit ist häufig besonders für ältere oder alleinstehende Menschen eine sehr herausfordernde und bedrückende Zeit“, schreibt Stefanie Kloft.

Dass das „Heizhaus“ seinem Namen nicht unbedingt alle Ehre macht, sondern derzeit mit Dieselgeneratoren geheizt werden muss, tat der Weihnachtsstimmung keinen Abbruch. Mehr als 60 Gäste aus dem Stadtteil genossen den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen, gemeinsamem Weihnachtsliedersingen und einer Runde Bingo. Und wie es der Zufall wollte, war der Landrat nicht nur Teil der feiernden Gemeinschaft, sondern auch der glücklichen Gewinner beim Weihnachtsbingo.