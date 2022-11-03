Der Stendaler Weihnachtsmarkt findet alljährlich am dritten Adventswochenende statt. Auf dem Marktplatz werden zahlreiche Buden und Stände aufgebaut, im Rathaus findet ein Kunsthandwerkermarkt statt. Alle Infos zum Weihnachtsmarkt finden Sie hier.

Der Marktplatz in Stendal ist zur Weihnachtszeit festlich geschmückt. Hier findet auch 2025 der Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende statt.

Stendal/DUR. – Auch in diesem Jahr findet der Stendaler Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende statt. Ab dem 11. Dezember bis zum 14. Dezember 2025 können Besucher den festlich beleuchteten Marktplatz, den riesigen Tannenbaum und den Duft von zahlreichen weihnachtlichen Leckereien genießen.

Im Rathaus gibt es außerdem eine Kunsthandwerkermeile, auf der Weihnachtsgeschenke verkauft werden. Bestaunt werden kann auch der längste Stollen der Altmark.

Wann findet der Stendaler Weihnachtsmarkt statt?

Eröffnung: 11. Dezember 2025

Ende: 14. Dezember 2025

Reguläre Öffnungszeiten des Stendaler Weihnachtsmarktes

Donnerstag: 14 Uhr bis 19 Uhr

Freitag: 11 Uhr bis 21 Uhr

Samstag: 11 Uhr bis 22 Uhr

Sonntag: 11 Uhr bis 18 Uhr

Öffnungszeiten des Rathauses in Stendal zum Weihnachtsmarkt

Donnerstag: 14 bis 19 Uhr

Freitag: 11 bis 19 Uhr

Samstag: 11 bis 20 Uhr

Sonntag: 11 bis 18 Uhr

Wo findet der Stendaler Weihnachtsmarkt statt?

Der Weihnachtsmarkt findet auf dem Marktplatz in Stendal rund um die Kirche St. Marien statt. Im Rathaus kann man die Kunsthandwerkermeile besuchen. Das Rathaus befindet sich auf dem Marktplatz.

Parken am Marktplatz in Stendal

Rund um den Marktplatz in Stendal befinden sich viele Parkmöglichkeiten. Empfohlen werden: Schützenplatz, Bruchstraße, Bruchweg, Nordwall, Stadtseeallee, Altes Dorf, Uchtewall Polizeirevier, Südwall, Rohrstraße, Schadewachten, Mühlenstraße, Wüste Worth.

Die Parkplätze Bruchweg und Wüste Worth sind barrierefrei.

Weihnachtsmann zu Besuch auf Weihnachtsmarkt in Stendal

Oberbürgermeister Bastian Sieler wird den Weihnachtsmarkt am 11. Dezember 2025 um 15 Uhr offiziell eröffnen. Doch schon davor gibt es eine Veranstaltung: Ab 14 Uhr schmücken Kindereinrichtungen der Hansestadt Weihnachtsbäume auf dem Marktplatz.

Auf Kinder wartet jeden Tag um 15 Uhr ein spezielles Programm. Zuvor kommt der Weihnachtsmann.

Darüber hinaus können sich die Besucher auf ein tägliches Programm freuen. Beispielsweise werden die Livebands "Everything4U" (Freitag) und "Tick2Loud" (Samstag) auftreten.

Des Weiteren beteiligen sich die Musik- und Kunstschule Stendal, die Musikerfabrik Stendal, örtliche Tanzgruppen ("SugarGirls", KTSC Treuer Husaren Heeren e.V.) und der Rotary Club mit dem Verkauf des größten Stollens der Altmark am Programm.

Weihnachtsmarkt Stendal: Die Zeiten des Bühnenprogramms im Überblick:

Donnerstag: 14 bis 19 Uhr

Freitag: 15 bis 20.30 Uhr

Samstag: 13.40 bis 21.30 Uhr

Sonntag: 14 bis 17 Uhr

Ein Höhepunkt ist die Turmbesteigung in der Kirche St. Marien zur Uhrenstube, wo es Glühwein und Bratäpfel in luftiger Höhe gibt. Diese Verkaufsaktion soll einzigartig in Deutschland sein.

Im Rathaus kann einheimisches, tschechisches und erzgebirgisches Kunsthandwerk erworben werden. Zudem wird es eine Modellbahnausstellung der I.G Gartenbahn Stendal geben,

Besucher finden neben typischen kulinarischen Weihnachtsmarkt-Angebot auch Spezialitäten wie Flammlachs, polnische Süßigkeiten und Käse sowie Pralinen aus Italien.

Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt: Sicherheit in Stendal

Der Veranstalter des Stendaler Weihnachtsmarkts – Veranstaltungsmanagement und Tourismus der Hansestadt – hat ein Sicherheitskonzept entworfen. In diesem ist auch Zufahrt zum Weihnachtsmarkt reguliert.

Weitere Veranstaltungen in Stendal zur Adventszeit

Bis zum 30. Dezember findet zudem der kleine "Stendaler Hüttenzauber" statt. Besucher können sich vom Winckelmannplatz bis zum Sperlingsberg kulinarisch auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Verkaufsoffener Sonntag in Stendal für den Weihnachtseinkauf

Am dritten Adventswochenende findet außerdem ein verkaufsoffener Sonntag in Stendal statt.

Nach dem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt können in der Stendaler Innenstadt von 13 bis 17 Uhr noch die restlichen Weihnachtsbesorgungen erledigt werden.