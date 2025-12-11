Zum Start des Weihnachtsmarkts vor dem Rathaus in Stendal hat sich die Volksstimme die Preise genauer angeschaut. Wie teuer sind Glühwein, Langos, Bratwurst und Co.?

In der Tangermünder Glühweinhütte auf den Weihnachtsmarkt in Stendal schenkt Vinny Lehmann Apfelpunsch, Glühwein und weitere Getränke aus.

Stendal - Der Glühwein dampft, die Fritteuse brutzelt vor sich hin, süßer Duft liegt in der Luft. Der Weihnachtsmarkt in Stendal lockt mit zahlreichen Köstlichkeiten Besucher an. Doch was kosten Glühwein, Langos und Co.? Die Volksstimme hat sich umgeschaut.