Versammlung des Fördervereins Weißewarter Wildpark-Partner in der „Ehekrise“

Trotz aktuell drohender Schließung des Wildparkes in Weißewarte will der dazugehörige Förderverein im kommenden Jahr das Areal mit knapp 30.000 Euro aufwerten. Dass es allerdings hinter den Kulissen rumort, wurde während der Versammlung am Sonnabend deutlich.