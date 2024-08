Der Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal ist für viele Politiker ein Pflichttermin. Die Volksstimme erkundigte sich, was die gewählten Volksvertreter wirklich mit der Altmark verbindet.

Magdeburg/Stendal. - Am Wochenende steht für viele Mitglieder der Landesregierung ein Besuch in der Altmark fest im Kalender. Schließlich will man sich zum Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal volksnah geben. Welche Beziehung haben der Ministerpräsident und seine Kabinettsmitglieder, abgesehen von solchen Pflichtterminen, zu der weiten Region fern der Landeshauptstadt? Was verbindet sie persönlich mit der Altmark? Die Volksstimme erkundigte sich.