Das Polizeirevier Stendal stellt die Kriminalstatistik für das Jahr 2024 vor. Insgesamt hat es weniger Delikte gegeben. Allerdings sind an einer Schule Fälle sexueller Belästigungen rapide gestiegen.

Weniger Cannabis-Delikte im Kreis Stendal, mehr sexuelle Straftaten an Schulen

Stendal. - Die Zahl der Straftaten ist im Landkreis Stendal im Jahr 2024 zurückgegangen. Darüber haben Revierdirektor Carsten Töpfer und Franziska Hain, Leiterin des Revierkriminaldienstes, am Donnerstag in einer Pressekonferenz berichtet. Eine gegenteilige Zahl springt jedoch ins Auge: Fälle sexueller Belästigung an Schulen sind sprunghaft gestiegen. Warum dieser bedenkliche Anstieg als Erfolg der Polizeiarbeit im Landkreis Stendal bewertet werden kann.