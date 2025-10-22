Acht Hansestädte beieinander: Altmark und Elb-Havel-Winkel wollen touristisch mit der Hanse punkten. Aus „Luxus der Leere“ wird „Platz zur Entfaltung“.

Wer will auf eine leere Tanzfläche? Tourismus in der Altmark erfindet sich neu

Sie stehen hinter dem neuen Marketingkonzept für die Altmark (von links): Patrick Puhlmann (SPD), Steve Kanitz (SPD), Stefanie Pötzsch, Carla Reckling-Kurz, Anne Heimburg, Johanna Rabethge und Sabine Kraus.

Stendal - „Luxus der Leere“, „Grüne Wiese mit Zukunft“, „In the middle of nüscht“ – keine dieser Werbebotschaften hat funktioniert. Ein „Weiter so“ gibt es für den Landkreis Stendal und den Altmarkkreis Salzwedel nicht. Jetzt kommt die „Hanseregion Altmark“.