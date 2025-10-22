Ab sofort Hanseregion Wer will auf eine leere Tanzfläche? Tourismus in der Altmark erfindet sich neu
Acht Hansestädte beieinander: Altmark und Elb-Havel-Winkel wollen touristisch mit der Hanse punkten. Aus „Luxus der Leere“ wird „Platz zur Entfaltung“.
22.10.2025, 17:33
Stendal - „Luxus der Leere“, „Grüne Wiese mit Zukunft“, „In the middle of nüscht“ – keine dieser Werbebotschaften hat funktioniert. Ein „Weiter so“ gibt es für den Landkreis Stendal und den Altmarkkreis Salzwedel nicht. Jetzt kommt die „Hanseregion Altmark“.