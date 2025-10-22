weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Ab sofort Hanseregion: Wer will auf eine leere Tanzfläche? Tourismus in der Altmark erfindet sich neu

Acht Hansestädte beieinander: Altmark und Elb-Havel-Winkel wollen touristisch mit der Hanse punkten. Aus „Luxus der Leere“ wird „Platz zur Entfaltung“.

Von Andreas König 22.10.2025, 17:33
Sie stehen hinter dem neuen Marketingkonzept für die Altmark (von links): Patrick Puhlmann (SPD), Steve Kanitz (SPD), Stefanie Pötzsch, Carla Reckling-Kurz, Anne Heimburg, Johanna Rabethge und Sabine Kraus. Foto: Andreas König

Stendal - „Luxus der Leere“, „Grüne Wiese mit Zukunft“, „In the middle of nüscht“ – keine dieser Werbebotschaften hat funktioniert. Ein „Weiter so“ gibt es für den Landkreis Stendal und den Altmarkkreis Salzwedel nicht. Jetzt kommt die „Hanseregion Altmark“.