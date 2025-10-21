weather regenschauer
  4. Neues Konzept vorgestellt: Hanse-Region statt „Luxus der Leere“ - Die Altmark startet digital durch

Großer Bahnhof auf dem Flugplatz Stendal-Borstel: Datenbank für Gewerbestandorte, Marketingkonzept, Baukasten für Internetseiten. Alles neu im Netz.

Von Andreas König 21.10.2025, 16:49
Carla Reckling-Kurz stellt die Marketingkampagne für die Hanseregion Altmark vor. Foto: Andreas König

Stendal - Vorbei die Zeit, als die Altmark mit dem „Luxus der Leere“ für sich warb. Das neue Werbemotto lautet „Mehr Platz für Enthaltung“. Dazu passend wurden im Hangar 2 des Flugplatzes Stendal-Borstel auf einer riesigen Leinwand die neuesten Errungenschaften in der Vermarktung des Landes und seiner Regionen vorgestellt.