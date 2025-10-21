Großer Bahnhof auf dem Flugplatz Stendal-Borstel: Datenbank für Gewerbestandorte, Marketingkonzept, Baukasten für Internetseiten. Alles neu im Netz.

Hanse-Region statt „Luxus der Leere“ - Die Altmark startet digital durch

Carla Reckling-Kurz stellt die Marketingkampagne für die Hanseregion Altmark vor.

Stendal - Vorbei die Zeit, als die Altmark mit dem „Luxus der Leere“ für sich warb. Das neue Werbemotto lautet „Mehr Platz für Enthaltung“. Dazu passend wurden im Hangar 2 des Flugplatzes Stendal-Borstel auf einer riesigen Leinwand die neuesten Errungenschaften in der Vermarktung des Landes und seiner Regionen vorgestellt.