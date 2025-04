Wie Apple und Co. es dem Repair-Café in Stendal schwer machen

Dietrich Zosel tüftelt an einer Kaffeemaschine. Er hat 2015 das Repair-Café in Stendal gegründet. Gemeinsam mit seinem Team aus Freiwilligen repariert er ehrenamtlich alles, was noch zu retten ist.

Stendal. - Eine von ihrer Außenhülle befreite Kaffeemaschine wartet auf einem mit Werkzeug und Ersatzteilen gedeckten Tisch auf ihre Reparatur. In dem gelben Container auf einem Hof in der Tangermünder Straße in Stendal macht sich Dietrich Zosel ans Werk. Die Volksstimme hat den 74-Jährigen für die Serie „Engagiert für meine Stadt“, in Kooperation mit der Freiwilligen-Agentur Altmark, im Repair-Café besucht.