25 Jahre Kunstplatte in Stendal-Stadtsee: Protagonisten der ersten Stunde blicken zurück und erinnern sich an die Anfänge. Wie der Verein ihren Lebensweg beeinflusst hat und es dort in Zukunft weitergeht.

Stendal - Fotos und farbenfrohe Plakate an der Wand wecken emotionale Erinnerungen: an große Musical-Abende, Kunstausstellungen und Zeit mit Freunden. Die Kunstplatte in Stendal-Stadtsee hat in den vergangenen 25 Jahren das Leben derer geprägt, die sich dort künstlerisch eingebracht haben. Anlässlich des Jubiläums blickten Akteure der ersten Stunde zurück.