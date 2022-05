Wie die Stadt Stendal auf den Brand im Obdachlosenheim reagiert

Am Freitag inspizierte die Polizei das Obdachlosenheim. Unter anderem war auch die Spurensicherung am Hohen Weg in Stendal im Einsatz.

Stendal (wo) - Um kurz nach 11 Uhr biegen zwei voll besetzte Polizeiwagen am Freitagvormittag auf das Grundstück des Stendaler Obdachlosenheims am Hohen Weg. Ihre Kollegen von der Spurensicherung sind zu diesem Zeitpunkt schon im Einsatz. Mit Taschenlampen ausgerüstet, untersuchen sie einen ausgebrannten Raum im Erdgeschoss des massiven Gründerzeithauses. Die Fenster des Zimmers sind eingeschlagen, am Mauerwerk sieht man Rußspuren. Am Abend zuvor war auf dem Boden einer der Wohnungen gegen 22.40 Uhr aus noch unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen, teilt die Polizei mit. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Schaden auf zirka 100 000 Euro.