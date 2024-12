Junge Päarchen mit Kindern zieht es in das Baugebiet „Sonnenblick“ in Stendal-Nord. Warum sie geblieben, zurückgekehrt oder neu in die Hansestadt gezogen sind.

Wie ein Wohngebiet in Stendal junge Paare in die Region lockt

Stendal - Einen kleinen Spielplatz mit Häuschen und Rutsche haben die Nachbarn selbst in der Langobardenstraße aufgebaut. Viele junge Familien sind in das anfangs umstrittene Neubaugebiet „Sonnenblick“ im Stendaler Norden gezogen. In gemütlicher Adventsrunde mit den Bauleuten Heiko Wichmann und Solvig Rahmsdorf erzählen sie, welche Vorteile es bietet, in der deutschlandweit einzigartigen Siedlung aus Energieplushäusern in der Hansestadt zu leben.