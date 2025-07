Die Johanniter-Dose vom Johanniter-Krankenhaus in Stendal ist im Notfall eine schnelle Hilfe. Was es mit ihr auf sich hat und warum sie im Kühlschrank stehen sollte.

Johanniter in Stendal

Stendal - Im Notfall ist schnelles Handeln gefragt. Jede Sekunde zählt. Da kann es schwerfallen, an alles zu denken, was Rettungsdienst und Ärzte wissen sollten. Damit in einem solchen Fall der Rettungsdienst alle nötigen Infos zügig parat hat, gibt es die Johanniter-Dose. Der rote Zylinder ist klein, erzielt aber eine große Wirkung.