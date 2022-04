Wie es eine Biochemikerin aus Stendal an die Cambridge Universtität in Englang geschafft hat

Schon während ihres Biochemie-Studiums in Berlin war Lisa Neidhardt mit einem Stipendium der Stendaler Jütting-Stiftung unterstützt worden. Nun hat sie ein zweites beantragt: für die Arbeit an ihrer Doktorarbeit an der renommierten Universität von Cambridge.

Stendal - Für Lehrjahre ist es bekannt, Lisa Neidhardt sieht aber auch Studentenjahre in dieser Kategorie: „Sie sind keine Herrenjahre.“ Darum kommen Stipendien immer sehr gelegen. Sie schaffen eine gewisse Freiheit, sich aufs Studium und die wissenschaftliche Arbeit konzentrieren zu können. Ohne Förderung, sagt die Stendalerin, wäre es vermutlich nicht möglich gewesen, ihre wissenschaftliche Laufbahn so ins Positive zu wenden, wie sie es geschafft hat. Während ihres Master-Studiums an der Freien Universität Berlin hatte sie für ein Jahr ein Jütting-Stipendium, für ein Praktikum in Cambridge eines von der Uni.