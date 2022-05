Wie Kinder in Tangerhütte ihr Erntedankfest feiern

Tangerhütte - Radieschen, Kohlrabi, Erdbeeren und Co sind raus aus der Erde, nur noch einige abblühende Blumenstauden stehen im Kinder-Garten in der Tangerhütter Anlage des Kleingartenvereins „Freundschaft“. Für die Jungen und Mädchen der Tagesstätte „Anne Frank“ war es also an der Zeit, gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und den Vereinsmitgliedern Erntedank zu feiern. Die Steppkes spielten und tobten auf dem Areal und ließen sich von den Erwachsenen mit Grillwurst bewirten.