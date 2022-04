Wie man in Stendal das Fliegen lernt

Für viele Leute ist Fliegen wie Autofahren – Normalität. Jedoch müssen Piloten ihre Flugfähigkeiten regelmäßig auffrischen. Das geht beim dreitägigen Flugsicherheitstraining auf dem Flugplatz in Stendal-Borstel.

Die untergehende Sonne strahlt die Cessna aus den 70er-Jahren auf dem Flugplatz Stendal-Borstel an.

Borstel - „Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“, sang Reinhard Mey schon vor fast fünf Jahrzehnten. Wie recht er hat, zeigt ein Rundflug über Stendal in einer Cessna (amerikanischer Hersteller für Privat- und Geschäftsreise-Flugzeuge) aus den 70er-Jahren. Johannes Dahmlos, Fluglehrer für Berufs- und Privatpiloten, lud die Volksstimme im Rahmen des Flugsicherheitstrainings auf dem Flugplatz in Stendal-Borstel zu einem Gespräch in luftiger Höhe ein. Der 59-Jährige aus Ellerbek bei Hamburg erklärt, worum es beim Flugsicherheitstraining geht und wie man Pilot werden kann.