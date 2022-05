Wie voll die Intensivstation im Stendaler Johanniter-Krankenhaus ist

Steigende Infektionszahlen, schwerere Krankheitsverläufe: Kommt das Gesundheitssystem auch im Kreis Stendal an seine Grenzen? Einblicke ins Stendaler Johanniter-Krankenhaus.

Stendal - Scheinbar leblose Leiber, die an Schläuchen hängen, überall blinkende Apparaturen: Solche Bilder von Intensivstationen häufen sich in diesen Tagen. Gibt es diese Szenen auch im Johanniter-Krankenhaus in Stendal?