Auf der Marienkirche in Stendal nisten gern Tauben. Ihre Hinterlassenschaften schädigen die Bausubstanz. Die evangelische Stadtgemeinde setzt auf eine neue Abwehrmethode.

Michel Allenstein von der Dachdeckerfirma Jäger aus Kalbe (Milde) montiert in knapp 20 Metern Höhe Stahlseile an einem Sims unter den Dachzinnen der Marienkirche in Stendal.

Stendal - Bis hier oben muss man viele Sprossen der Leiter emporsteigen. Für Tauben kein Hindernis. Eine neue Abwehrmethode soll das ändern – erstmals angewandt an der Marienkirche in Stendal. In knapp 20 Metern Höhe spannt Michel Allenstein einen Draht zwischen zwei Haken in der Fensterlaibung.