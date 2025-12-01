Pilotprojekt an altem Gemäuer Wie wackelnde Drähte die Marienkirche Stendal vor Tauben retten
Auf der Marienkirche in Stendal nisten gern Tauben. Ihre Hinterlassenschaften schädigen die Bausubstanz. Die evangelische Stadtgemeinde setzt auf eine neue Abwehrmethode.
Aktualisiert: 01.12.2025, 16:55
Stendal - Bis hier oben muss man viele Sprossen der Leiter emporsteigen. Für Tauben kein Hindernis. Eine neue Abwehrmethode soll das ändern – erstmals angewandt an der Marienkirche in Stendal. In knapp 20 Metern Höhe spannt Michel Allenstein einen Draht zwischen zwei Haken in der Fensterlaibung.