Das Theater der Altmark in Stendal präsentiert mit „Mephisto – Roman einer Karriere“ eine Tragödie, die unter die Haut geht. Der riskante Einsatz einer Requisite erweist sich als genialer Einfall. Eine Rezension.

Marcel Kaiser spielt in „Mephisto – Roman einer Karriere“ am Theater der Altmark in Stendal die Hauptrolle „Gustaf Gründgens“. Hier mit auf der Bühne: Fynn Zinapold (von links), Kerstin Slawek, Katrin Steinke und Hannes Liebmann.

Stendal. - Was tut ein Künstler, wenn die Nazis an die Macht kommen? Es ist eine der vielen Fragen, die in „Mephisto – Roman einer Karriere“ am Theater der Altmark in Stendal gestellt werden. Nach der ausverkauften Premiere am Sonnabend, die mit tosendem Applaus gefeiert wurde, ist nur eines klar: Über allem schwebt der Tod.