Der Tod ist allgegenwärtig Theater in Stendal zeigt beängstigende Tragödie aus der Nazi-Zeit
Das Theater der Altmark in Stendal präsentiert mit „Mephisto – Roman einer Karriere“ eine Tragödie, die unter die Haut geht. Der riskante Einsatz einer Requisite erweist sich als genialer Einfall. Eine Rezension.
Aktualisiert: 01.12.2025, 17:04
Stendal. - Was tut ein Künstler, wenn die Nazis an die Macht kommen? Es ist eine der vielen Fragen, die in „Mephisto – Roman einer Karriere“ am Theater der Altmark in Stendal gestellt werden. Nach der ausverkauften Premiere am Sonnabend, die mit tosendem Applaus gefeiert wurde, ist nur eines klar: Über allem schwebt der Tod.