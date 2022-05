Wild, roh, nachhaltig: So schmeckt die Altmark - kulinarische Spezialisten aus der Region

Stendal - Kulinarik in der Altmark – das ist mehr als Altmärkische Hochzeitssuppe, Tangermünder Nährstange und Salzwedeler Baumkuchen. Sicher, diese Klassiker begeistern Feinschmecker weit über die altmärkischen Kreisgrenzen hinaus. Sie haben aber Konkurrenz bekommen – von wilden handgepflückten Kräutern, Köstlichkeiten aus Hanf, Wildfleisch, Algen, Rohkost und Edelpilzen. Das alles in bester Bio-Qualität und nachhaltig produziert. Egal ob modern oder klassisch. Eine Sache hat in der Altmark Bestand: „Eten, freten, tohören und vertellen“, so gehen Genuss und Geselligkeit in der Altmark.