Ostfahrzeugtreffen Wildpark Weißewarte will künftig auf kleinere Veranstaltungen setzen

Das Ostfahrzeugtreffen im Wildpark Weißewarte war nicht ganz so groß wie die früheren Veranstaltungen dort, doch man will auch künftig eher auf kleinere Feste und Aktionen setzen, so der Fördervereinsvorsitzende. Selten gewordene Schmuckstücke gab es trotzdem zu sehen, und die wurden auch prämiert.