Sigrid Wendler aus Berlin ist am Donnerstag, 7. November, als 10.000. Besucherin im Winckelmann-Museum in Stendal begrüßt worden. Foto: Regina Urbat

Das Winckelmann-Museum in Stendal erfreut sich seit seiner Wiedereröffnung großer Beliebtheit. Die 10.000. Besucherin wurde begrüßt.

Stendal (ru) l Als zehntausendste Besucherin in diesem Jahr im Winckelmann-Museum in Stendal ist Sigrid Wendler am Donnerstag begrüßt worden. Die Berlinerin zeigte sich überrascht und freute sich über eine Jahreskarte für das namhafte Museum als Geschenk.

Die 54-Jährige war mit einer Reisegruppe in die Hansestadt gekommen, die sich regelmäßig auf historische Spuren begibt. Neugierig waren die Hauptstädter auf das völlig neu und modernen eingerichtete Kinder- und Familienmuseum sowie die Präsentation zum Leben und Wirken von Winckelmann, dem Begründer von wissenschaftlicher Archäologie und Kunstgeschichte.