An einer smarten Sitzbank gibt es in Tangermünde freien WLAN und die Möglichkeit sein Handy aufzuladen.

Tangermünde | Die meisten Menschen kennen mittlerweile ein Smartphone. Es gibt aber auch eine „smarte Sitzbank“. Und dieses Möbelstück hat es in sich. Im Englischen wird sie „smartbench“ genannt, was für kluge oder elegante Sitzbank steht. Weshalb? Diese Bank kann vieles, was andere Sitzgelegenheiten dieser Art nicht können. Auch Tangermünde soll in diesem Jahr noch ein solches Möbelstück erhalten. Carsten Birkholz (rechts), Avacon-Kommunalreferent, berichtete während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Tourismus darüber.

Die 1,80 Meter lange smarte Sitzbank fungiert als Standort für freies WLAN. Auf ihr kann der Besucher also nicht nur sitzen. Er kann auch zeitgleich die darin integrierte Technik kostenlos für sich nutzen. Mobile Endgeräte können kontaktlos oder über USB-Kabel kostenlos geladen werden. In die Sitzfläche der Bank ist ein Photovoltaik-Modul eingebaut. Es lädt den Batteriespeicher in der Bank. Zeitgleich speist die Sonne g auch den WLAN-Router, der einen kostenlosen Internetzugang ermöglicht. Derzeit wartet Avacon noch auf die Freigabe des Landkreises bezüglich der Farbe. Denn Ziel ist es, diese moderne Möbelstück trotz all seiner Raffinessen in das mittelalterliche Stadtbild von Tangermünde zu integrieren. Zuletzt war eine solche Bank im März dieses Jahres vor dem Bürgerzentrum in Möser aufgestellt worden, wo auch das Foto entstanden ist.