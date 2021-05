Wohin mit dem Straßenlaub ab Herbst - Gitterboxen nur für die Hälfte der Orte in der Einheitsgemeinde Tangerhütte?

Bis zum Herbst soll die Entsorgung von Straßenlaub in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte auch mit Blick auf die kostenpflichtig gewordenen Biotonnen neu aufgestellt werden. Über einen Vorschlag der Verwaltung, in einigen – aber nicht allen – Orten Gitterboxen aufzustellen, soll aber noch diskutiert werden.

Laubfall im Herbst in Tangerhütte (Archivbild). Ab kommendem Herbst sollen auch in den Dörfern Sammelbehälter aufgestellt werden. Welche und wie viele soll aber noch diskutiert werden.

Tangerhütte - Die Anschaffung von 26 Laubgitterboxen, die in etwa der Hälfte aller Ortschaften der Einheitsgemeinde aufgestellt werden sollen, empfiehlt die Tangerhütter Verwaltung in einem ersten Konzept zur Straßenlaubentsorgung. Über dieses wird in einem der nächsten Bauausschusssitzungen noch einmal zu diskutieren sein, denn es wurde in der April-Sitzung vertagt.

Die Einführung einer Kostenpflicht für Biotonnen im Landkreis Stendal hatte um den Jahreswechsel auch die Diskussion um die Entsorgung von Straßenlaub im öffentlichen Bereich neu entfacht. Thema ist das Straßenlaub aber vor allem in den Dörfern in der Vergangenheit immer wieder gewesen.

So hatte etwa Stadträtin Rita Platte (WG Altmark-Elbe) auf die Verantwortung der Einheitsgemeinde für Bäume im öffentlichen Raum, die Ortschaften schöner machen und auch im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen gepflanzt werden mussten, hingewiesen. Die Bürger würden zwar das Laub im Rahmen der Straßenreinigung beräumen, könnten nach ihrer Auffassung aber nicht zur Entsorgung über die eigene Biotonne verpflichtet werden.

Konzept sieht 26 neue Gitterboxen vor

Nachdem der Stadtrat im Februar einen Antrag der Wählergemeinschaft Altmark/Elbe zur Beratung aufgenommen hatte, in dem ab kommendem Herbst das Aufstellen geeigneter Sammelbehälter (vorgeschlagen werden BigBags) in allen Orten der Einheitsgemeinde gefordert wird, legte Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) nun einen Vorschlag vor, wie die Entsorgung erfolgen könnte. Darin geht es um 26 neue Gitterboxen, die angeschafft werden müssten. Dass darin nicht nur Laub entsorgt werden könnte, sondern auch die Boxen selbst geklaut werden könnten, äußerten einzelne Stadtratsmitglieder bereits als Befürchtung. Es soll aber auch noch mal über andere Möglichkeiten und die Frage, warum nicht in allen Orten Sammelbehälter stehen sollen, diskutiert werden.

Laut Vorschlag der Verwaltung sind etwa in Groß Schwarzlosen zusätzlich zum Container am Friedhof drei Boxen an verschiedenen Standorten vorgesehen, in Bittkau, Schernebeck und Cobbel jeweils zwei neue Boxen plus vorhandenen Behältern an den Friedhöfen und in Tangerhütte fünf neue Sammelboxen.

Viele kleine Orte bleiben ohne Sammelbehälter

Dafür würden nach jetzigem Stand des Konzeptes andere, kleine Orte gar nicht berücksichtigt. Birkholz, Briest, Brunkau, Demker, Hüselitz, Klein Schwarzlosen, Ottersburg, Polte, Scheeren, Schleuß, Schönwalde und Sophienhof sollen beispielsweise keine Laubsammelbehälter bekommen. Lüderitz, Jerchel und Sandfurth würden lediglich den bereits vorhandenen Sammelcontainer am Friedhof behalten, aber keine weiteren Sammelbehälter bekommen.

Unklar ist auch noch, wie die 26 bisher geplanten Sammelboxen finanziert werden sollen. Im Rahmen der Haushaltsplanung für dieses Jahr sollten kurz vor Beschlussfassung noch 5000 Euro zusätzlich für einzelne Laubboxen eingeplant werden (die Anschaffung sollte über mehrere Jahre aufgeteilt werden), das jedoch war vom Stadtrat abgelehnt worden.

Anlieferung auch im Recyclinghof Tangerhütte möglich

Im Konzept zur Straßenlaubentsorgung verweist die Verwaltung unter anderem darauf, dass die Anlieferung von Laub auch jederzeit im Recyclinghof in Tangerhütte möglich sei und dass in zehn Ortschaften bereits Container (zumeist auf Friedhöfen) stünden. Künftig könnten die zusätzlichen Sammelboxen ab September aufgestellt und durch den Bauhof wöchentlich geleert werden.

Das Angebot, Laub über die Boxen zu entsorgen, richtet sich an Bürger aus Anliegerstraßen mit sehr hohem Laubanfall. In den größeren Straßen – etwa in Tangerhütte – wird schon jetzt auch durch den Bauhof das Laub im öffentlichen Raum beseitigt.