Der Abfallentsorger des Landkreises Stendal stellt Container in der Hansestadt auf. Wo sie zu finden sind und was man beachten sollte.

Stendal - Noch stehen in vielen Haushalten die schön geschmückten Weihnachtsbäume. Doch wohin mit der Tanne, wenn die Festtage vorbei sind und der Baum seine Zweige langsam hängenlässt?

Die ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH teilt mit, dass ab dem 2. Januar bis zum 13. Januar 2025 an mehreren Standorten in Stendal und Borstel (Am Lindenplatz) Container für die Einsammlung von Weihnachtsbäumen bereitgestellt werden. Die Container sind mit dem Hinweis „Nur für Weihnachtsbäume“ deutlich gekennzeichnet.

Lesen Sie auch: Was gegen den vielen Leerstand in Stendal unternommen werden soll

Die ALS weist darauf hin, dass die Weihnachtsbäume gründlich „abgeschmückt“ werden müssen, weil die Bäume weiter verwertet werden, und daher muss vor allem Lametta (oft bleihaltig) entfernt sein. Bürger, die keinen Containerstellplatz in ihrer Nähe haben, können die Äste ihres Weihnachtsbaumes auch zerkleinert in ihrer Biotonne entsorgen oder diese an den Recyclinghöfen im Kreis abgeben, sobald diese wieder nach den Feiertagen im neuen Jahr geöffnet haben. Wer eine Selbstanlieferungskarte für Gartenabfall hat, kann das ohne zusätzliche Gebühren tun.

Lesen Sie auch: Stendals ewige Fahrradblockade - Warum die Stadt dieses Geländer seit Jahren nicht abbaut

An folgenden Orten werden in Stendal Container aufgestellt: Eisenbahnstraße Parkplatz, Schützenplatz (Einfahrt gegenüber Nordwall 5, neben Glascontainer), Maxim-Gorki-Straße (Glascontainerplatz), Gardelegener Straße/Dahlener Straße Parkplatz am Kreisverkehr (neben Altkleidercontainer), Glascontainerplatz Freifläche Lüderitzer Straße/Gardelegener Straße, Stadtseeallee/Ecke Adam-Ileborgh-Straße, Robert-Dittmann-Straße Parkplatz hinter Haus Nr. 10 bis 10 E, Albrecht-Dürer-Straße (rechts neben Eingang NP) und in der Adolf-Menzel-Straße (Parkfläche neben ehemaligen Heizhaus).