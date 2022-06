Wohnen mit Haustier statt Leerstand in Tangerhütte: Altes Internat soll weichen

Das einstige EOS-Internat in der Industriestraße in Tangerhütte soll abgerissen werden und einer Wohnanlage für Senioren weichen.

Tangerhütte - Vor knapp zwei Jahren wurde in Tangerhütte ein Projekt vorgestellt, das aufhorchen ließ: Dort, wo seit Jahrzehnten das alte EOS-Internat in der jüngsten Stadt der Altmark vor sich hin rottet, sollten künftig Senioren wohnen – mit ihren Haustieren und so wie sie es möchten – in Wohngemeinschaften oder in einzelnen, unterschiedlich großen Wohnungen. Geplant war der Baubeginn für diesen Sommer, doch danach sieht es derzeit nicht aus.