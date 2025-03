Die Uhlebüll-Stiftung betreibt seit 25 Jahren ein Wohnheim in Vinzelberg (Stendal) und eine Werkstatt in Deetz für behinderte Menschen. Deren Zukunft ist mehr als ungewiss.

Das Wohnheim der Uhlebüll-Stiftung aus Schleswig-Holstein in Vinzelberg im Kreis Stendal.

Stendal - Sie arbeiten in einer Holzwerkstatt und wohnen in einem ehemaligen Herrenhaus: 39 Menschen mit Beeinträchtigung werden von der Uhlebüll-Stiftung in Vinzelberg und Deetz betreut. Ihre Arbeit und ihr Zuhause sind akut bedroht.