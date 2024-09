Kreisverwaltung in Stendal möchte Pendler in der Region halten. Vermieter, Immobilienmakler und Arbeitgeber präsentieren sich am Hauptbahnhof.

Stendal. - 23.000 Menschen pendeln aus der Altmark in benachbarte Regionen zur Arbeit. 8.500 pendeln wiederum in die altmärkischen Landkreise. Mit einer bisher in Sachsen-Anhalt einzigartigen Wohnstandortmesse haben Vermieter, Immobilienmakler, Stadtverwaltungen und Arbeitgeber am Hauptbahnhof in Stendal am Donnerstag die Vorzüge der Altmark vorgestellt.